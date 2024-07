Najstarsza matka w Polsce, aktorka Barbara Sienkiewicz oddała swoje dzieci - Piotrusia i Anię do żłobka. Dlaczego? Aktorka zdecydowała się na taki krok, ponieważ chce by jej dzieci miały kontakt z rówieśnikami. Jak bliźniaki radzą sobie w żłobku?

"Córka i syn chodzą do żłobka. Córka uwielbia tam chodzić, synek już też zaczyna. Mała jest szczęśliwa, lubi być między dziećmi i to widać, bo chodzi tam z miłą chęcią. Synek chwilami miał momenty niechęci bycia z dziećmi, ale już się odnajduje. Gdy wychodziły mu zęby, odganiał wszystkie dzieci, które do niego podchodziły. Żłobek dużo daje dzieciom, mają kontakt z innymi dziećmi, a także dobrze wpływa na ich rozwój", powiedziała "Super Expressowi" aktorka.