Baptiste Giabiconi, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli na świecie. Przystojny Francuz swoją karierę zawdzięcza przede wszystkim Karlowi Lagerfeldowi, który wybrał go na twarz swoich domów mody, czyli Chanel i Fendi.

Baptiste Giabiconi, oprócz współpracy z tym wielkim projektantem ma na koncie kampanie reklamowe dla m.in: Diora, Coca Coli, H&M, Just Cavalli, czy Frankie Morello.



Jednak świat mody to dla niego za mało, teraz postanowił się przebranżowić i zostać piosenkarzem! W Internecie ukazał się właśnie filmik zapowiadający jego najnowszy teledysk pt. „One Night in Paradise”.



Jak oceniacie tego przystojniaka w popowym repertuarze?



jm





