Philip Treacy i limitowana kolekcja makijażu MAC

Philip Treacy, najsłynniejszy na świecie projektant kapeluszy haute couture prosto z Londynu nawiązał współpracę z najbardziej znaną marką makijażową na świecie. Chodzi oczywiście o amerykański brand M∙A∙C.

Reklama

Patrząc na jego spektakularną karierę, Treacy tryska pomysłami…Stworzył 3 przepiękne kapelusze na miarę dzieł sztuki. Makijaż wykonany produktami M∙A∙C w połączeniu z każdym z tych wyjątkowych projektów tworzy idealne połączenie, w przepiękny sposób podkreślając każdy typ urody

Reklama

W kolekcji M∙A∙C x Philip Treacy znajdziecie kolekcję intensywnych pomadek do ust, róży do policzków, cieni i pigmentów do oczu, maskarę i profesjonalne pędzle. To kolejna kolekcja, która musi trafić do naszej toaletki. Szminki do ust z tej kolekcji to must-have!