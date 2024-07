Rozkloszowane sukienki są hitem od wielu lat! Niezwykle dziewczęce, a przy tym bardzo kobiece i seksowne. Dodatkowo pomagają ukryć niedoskonałości sylwetki: szerokie biodra, zbyt dużą pupę i masywne biodra. Do tego wszystkiego są idealne na co dzień (do pracy, na kolację ze znajomymi) i na bardziej formalne okazje (wesele, przyjęcie komunijne czy obiad u rodziców). Czego chcieć więcej?

Reklama

Przeczytajcie więcej o eleganckich sukienkach na wyjątkowe okazje

Reklama

Postanowiłyśmy stworzyć zestawienie najmodniejszych rozkloszowanych sukienek na wiosnę 2015. W naszym przeglądzie znajdziecie m.in.: czarną sukienkę z koronkowym wykończeniem marki Lancaster, kobaltową z krótkimi rękawami od Mohito i pomarańczową H&M.

W galerii znajdziecie więcej rozkloszowanych sukienek na wiosnę 2015: