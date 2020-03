Trend 2020: Bufki, plisy i kwiaty! To właśnie te sukienki z Zary za mniej niż 140 zł będziesz nosić aż do lata!

My już czekamy na wiosnę i marzymy o kolorowych sukienkach! Jakie fasony i wzory będą najmodniejsze w nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2020? Postanowiliśmy zajrzeć do ulubionej sieciówki Zara i wybrać najpiękniejsze sukienki za mniej niż 140 zł!

Najmodniejsze sukienki z Zary na wiosnę 2020

Sukienka to jeden z najbardziej kobiecych elementów garderoby, dlatego już teraz warto rozejrzeć się i sprawdzić, na co warto polować w nadchodzącym sezonie. A ten obfituje w bardzo różnorodne wzory od luźnych oversize'owych mini, dopasowanych i marszczonych midi, aż do powłóczystych maxi!

Rządzą falbany, kokardy, plisy i oczywiście mnóstwo printów. Każda kobieta znajdzie coś dla siebie - kropki, zwierzęce wzory, paski i oczywiście kwiaty! Nadchodzący sezon to przede wszystkim klimat retro, który szczególnie pokochały gwiazdy. Drapowania, szerokie ramiona czy bufki to najbardziej pożądane modele! Poniżej zobacz 5 wzorów sukienek, które założysz już dziś i będziesz nosić aż do końca lata!

1. Duże i wyraziste lub małe i drobne, kwiaty to numer wśród wiosennych printów! Szeroką falbaniastą sukienkę we florystyczny wzór kupicie w Zarze już za 139 zł.

2. Sztuczna skóra to mocny wiosenny trend-oprócz spodni, spódnic i koszul w sieciówkach znajdziecie również sukienki retro z imitacji skóry! Zara 139 zł

3. Ta sukienka jest prawdziwym hitem! Połączenie bluzy z plisowanym dołem to prawdziwa modowa perełka! Dla odważnych minimalistek! Zara 139 zł.

4. Ten odcień niebieskiego został ogłoszony przez instytut kolorów Pantone najmodniejszym kolorem sezonu 2020! Efektowne bufiaste rękawy nie wymagają dodatkowych ozdób! Zara, cena 109 zł

5. Zwierzęce printy nadal nie chodzą z top listy najmodniejszych wzorów. Zebra, pantera czy wąż - zdecyduj sama, na co zapolujesz w tym sezonie! Rozkloszowaną mini z falbankami możesz nosić z wysokimi kozakami, kowbojkami a latem z klapkami. Zara, cena 139 zł.