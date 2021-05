Katarzyna Cichopek w idealnej sukience na lato. Podobną znalazłyśmy za 79.99 zł!

Sezon wiosna-lato 2021 obfituje w całą masę trendów, jednak jednym z tych najmocniejszych, jest styl boho. Luźne sukienki z naturalnych tkanin i w stylu dzieci kwiatów, to zdecydowanie must-have na najbliższe miesiące. Jak się okazuje, w najmodniejszej stylizacji pokazała się już Katarzyna Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytania na śniadanie" uchodzi ze jedną z najlepiej ubranych, znanych i lubianych kobiet, a kiedy szukamy trendów na dany sezon, możemy być pewne, że znajdziemy je w szafie aktorki. Do białej midi sukienki Katarzyna Cichopek dobrała koturny, dzięki czemu otrzymała idealny look na lato, który sprawdzi się zarówno podczas spaceru, kolacji, czy również do biura. Kreacja gwiazdy pochodzi z polskiej marki SaintBy, której ubrania nie należą do najtańszych. My jednak znalazłyśmy sukienki w stylu Katarzyny Cichopek już od 79.99 zł! I to w popularnej sieciówce.

Trendy wiosna-lato 2021: Biała sukienka w stylu Katarzyny Cichopek

Sukienka, w której Katarzyna Cichopek pojawiła się na nagraniach do letniego spotu "Pytania na śniadanie" natychmiast zwróciła uwagę jej fanek. Ten model jest bardzo kobiecy, ale przy tym równie subtelny. Biała midi sukienka gwiazdy od marki SaintBy, to jedna z najmodniejszych propozycji na najbliższe miesiące. Bufiaste, przedłużone rękawki do łokci, kształt litery A, mocno zaznaczona talia, dekolt w serek i rozcięcie na nodze - ten model sukienek sprawdzi się na każdej sylwetce. Wystarczy tylko popatrzeć na Katarzynę Cichopek, drobna aktorka, która ma zaledwie 158 cm wzrostu wygląda w niej fenomenalnie!

Gdzie znajdziemy modne sukienki w stylu Katarzyny Cichopek? Bardzo podobny, równie romantyczny i nawiązujący do przełomu lat 70. i 80. model z dziewczęcymi bufkami, oraz koniecznie o długości midi, znalazłyśmy w popularnym sklepie Sinsay. Biała sukienka z lekko rozkloszowanym dołem, ściągaczową górą i kwadratowym dekoltem kosztuje tylko 79.99 zł!

SINSAY SUKIENKA LETNIA SINSAY 79.99 zł

Modną sukienkę w stylu Katarzyny Cichopek znalazłyśmy również w Reserved. Romantyczna, midi sukienka z kwadratowym dekoltem, bufiastymi rękawami ze ściągaczami, ozdobnymi marszczeniami i falbaną na dole, to idealna propozycja na wiosnę-lato 2021. W dodatku uszyta jest z bawełny organicznej, dzięki czemu sprawdzi się nawet przy największych upałach!

RESERVED SUKIENKA Z BUFIASTYMI RĘKAWAMI RESERVED 159.99 zł

Jak nosić modne, białe midi sukienki w stylu boho? Jak Katarzyna Cichopek możemy połączyć ją z koturnami na słomie lub nawet zamszowymi butami, dzięki czemu nabierze ona bardziej elegancki wygląd. Jednak ta sukienka jest prawdziwym hitem przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle uniwersalna. Z łatwością wystylizujemy ją zarówno z trampkami, sneakersami, modnymi klapkami, czy nawet botkami i za każdym razem otrzymamy modny look w stylu boho chick!