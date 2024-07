Z pewnością najgłośniejsze wydarzenie 2014 roku - bójka Dody i Agnieszki Szulim:

W lutym doszło do tzw. “ustawki chorzowskiej”- w toalecie Doda pobiła Agnieszkę Szulim; media relacjonowały sprawę bez precedensu w polskich szołbiznesie. Panie obecnie spotykają się w sądzie. Doda o Szulim- “Myślę, że za bardzo ją poniosła wyobraźnia. Na pewno nie mam nic na sumieniu, co mogłoby w jakikolwiek sposób sprawić, że nie mogłabym sobie spojrzeć w oczy”. Oczywiście głosu nie mógł nie zabrać Michał Wiśniewski, który napisał o Szulim min. to: “Ja nie przyklaskuję żadnej przemocy ! Ludzie, opanujcie się ! Ta propaganda Agnieszki Szulim powywracała wam łby! Zdzira skarży się w swojej telewizji, że została pobita a tak naprawdę została tylko zbluzgana czym sobie słusznie na to zasłużyła." Do sprawy odniósł się też Cezary Pazura, sugerując, że w cywilizowanym kraju mordobicie to norma: ”Teraz okazuje się, że Pani Szulim nie mieści się w blond głowie, że w cywilizowanym świecie nie można dostać z liścia. Mieści się jej jednakowoż chłosta, psychiczne nękanie, odbieranie dobrego imienia, plotkowanie i sianie bzdur, prokurowanie idiotyzmów w jej odkrywczych, rodem z najgorszego magla programach" - pisze