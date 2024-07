W salonie Max Mara w warszawskim Centrum Atrium odbyła się wystawa zdjęć najsłynniejszych płaszczy marki, które wyznaczały styl milionów kobiet. Podróż przez różne epoki była nie tylko prezentacją samej marki, ale także ewolucji w modzie. Zebrani goście mogli podziwiać fotografie najpiękniejszych modelek, m.in. Lindy Evangelisty, Carli Bruni czy Cindy Crawford, oraz obejrzeć najnowszą kolekcję Max Mara.

Tym razem gwiazdy dopisały, a nawet śmiało można rzec, że się postarały! Królowały klasyczne beże, charakterystyczne dla marki Max Mara. Spośród, naszym zdaniem, najlepiej ubranych celebrytek, kolorem wyróżniała się Natasza Urbańska. Szerokie, lazurowe spodnie i futrzana kamizelka świetnie ze sobą współgrały. Jedyne do czego możemy się przyczepić, to koczek. Choć w tym sezonie modne są upięcia, to ta fryzura zupełnie nie pasuje do całej stylizacji.

Kinga Rusin wybrała długą, skórzaną spódnicę i prostą, jedwabną bluzkę. Tym samym Rusin pokazuje, że minimalizm staje się domeną jej stylu.

Prowadząca imprezę, Ania Wendzikowska ubrała beżową sukienkę z futrem. Naszym zdaniem, to najładniejsza sukienka tego pokazu.

Małgorzata Kożuchowska również postawiła na kolor nude. Przyznajemy 10 punktów za świetny płaszcz i zestawienie go z błękitno-szarą torebką.

