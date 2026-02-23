Royal Festival Hall w Londynie stało się centrum modowych sensacji. To właśnie tam, 22 lutego 2026 roku, odbyła się 79. gala rozdania nagród BAFTA, która przyciągnęła elitę światowego kina i muzyki. Na czerwonym dywanie pojawiły się takie osobistości jak Emma Stone, księżna Kate wraz z księciem Williamem, Kate Hudson, Timothée Chalamet, czy Monica Bellucci. Każda z gwiazd zachwyciła nie tylko obecnością, ale i śmiałymi stylizacjami, które wzbudziły burzliwe reakcje w mediach na całym świecie. Wieczór był prawdziwą eksplozją kolorów, fasonów i odwagi na czerwonym dywanie, a hasło BAFTA 2026 stało się synonimem modowej rewolucji i nieprzewidywalności.

Księżna Kate powraca na salony i zaskakuje recyklingiem stylizacji

Jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru był powrót księżnej Kate na galę BAFTA po trzyletniej przerwie. W Royal Festival Hall księżna Walii pojawiła się w towarzystwie księcia Williama i wywołała zachwyt różowo-fioletową suknią Gucci. Ten sam projekt członkini brytyjskiej rodziny królewskiej wybrała już w 2019 roku na wydarzenie w Victoria and Albert Museum. To kolejny przykład świadomego recyklingu w modzie, którym księżna Kate konsekwentnie udowadnia, że elegancja nie musi oznaczać jednorazowych wyborów. Książę William towarzyszył jej w burgundowej, aksamitnej marynarce marki Armani, dopełnionej klasyczną muszką. Ich stylizacje stały się inspiracją dla tysięcy obserwatorów i wyznaczyły nowe trendy na czerwonym dywanie podczas BAFTA 2026.

Plejada gwiazd na BAFTA 2026

Na BAFTA 2026 nie zabrakło kreacji, które dosłownie wywołały szok i podziw. Emma Stone zaprezentowała się w czarnej sukni maxi z charakterystycznymi, głębokimi wycięciami od Louis Vuitton, podkreślając swoją odwagę i ekstrawagancki gust. Kate Hudson postawiła na ogniście czerwoną suknię Prady z odkrytymi plecami, stając się jednym z najczęściej komentowanych punktów gali. Z kolei Timothée Chalamet przykuł uwagę eleganckim garniturem Givenchy, klasyka w jego wydaniu wciąż budzi zachwyt i wyznacza standardy męskiej mody.

Renate Reinsve zdecydowała się na nowoczesną, czarną suknię Louis Vuitton z modnymi wycięciami, która z miejsca stała się obiektem pożądania. Chase Infiniti wybrała burgundową suknię syrenę tej samej marki, zgrabnie łącząc klasykę z nowoczesnością. Gracie Abrams i Paul Mescal zachwycili jako duet, ona w klasycznej sukni Chanel, on w garniturze Prady. Ich obecność na czerwonym dywanie udowodniła, że BAFTA 2026 to miejsce spotkań zarówno awangardy, jak i ponadczasowej elegancji.

Rose Byrne pojawiła się w delikatnej, maślanej sukni Miu Miu z biżuterią Boucheron, emanując subtelnością i blaskiem. Teyana Taylor zaszokowała monumentalną, brązową suknią Burberry z dramatycznym kołnierzem, uzupełnioną o biżuterię Tiffany & Co. Jej stylizacja była jednym z najodważniejszych wyborów tej edycji BAFTA. Na czerwonym dywanie nie zabrakło również takich sław jak Tilda Swinton, Monica Bellucci, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander, Odessa A’zion w Diorze, Leomie Anderson, Alan Cumming czy Ginnifer Goodwin, którzy również dołożyli swoje modowe akcenty do tego widowiskowego wieczoru.

BAFTA 2026 jako manifestacja stylu i odwagi

Tegoroczna gala BAFTA była prawdziwym manifestem indywidualizmu i odwagi. Zarówno powrót znanych stylizacji w duchu zrównoważonej mody, jak i spektakularne, debiutujące na czerwonym dywanie kreacje wyznaczyły nowe standardy dla całego świata show-biznesu. Stylizacje prezentowane w Royal Festival Hall wywołały szok, podziw i masowe dyskusje – pokazując, że BAFTA 2026 na długo zostanie w pamięci nie tylko jako święto filmu, ale i jako najbardziej emocjonujący pokaz mody roku.

fot. Jaimi Joy/Press Association/East News

Kate Hudson na BAFTA 2026, Fot. SplashNews.com/Splash/East News

Monica Bellucci na BAFTA 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Emma Stone na BAFTA 2026 , Fot. James Manning/Press Association/East News

Regé-Jean Page na BAFTA 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Timothee Chalamet na BAFTA 2026, Fot. Doug Peters/Press Association/East News

Renate Reinsve na BAFTA 2026, Fot. David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

Gracie Abrams i Paul Mescal na BAFTA 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Teyana Taylor na BAFTA 2026, Fot. Doug Peters/Press Association/East News