Członkowie rodzin królewskich od lat budzą ogromne emocje zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników monarchii. Głośno jest nie tylko na temat ich majątków, wystawnych przyjęć, publicznych wystąpień, ale też aparycji, a niemal każda stylizacja kobiet z królewskich rodów jest analizowana przez miłośników mody. Jednak to księżna Kate i królowa Letycja uznawane są za jedne z najlepiej ubranych przedstawicielek monarchii ostatnich dekad. Obie stawiają na klasyczną elegancję, a ich ulubione bluzki, utrzymane w estetyce "quiet luxury" wiosną 2026 roku staną się jednym z wiodących trendów.

Bluzki w stylu księżnej Kate i królowej Letycji wiosną zaleją ulice

Ponadczasowa garderoba królowej Letycji oraz księżnej Kate stanowi prawdziwe źródło inspiracji dla kobiet, które uwielbiają klasyczną elegancję w myśl estetyki "quiet luxury". Co więcej, hiszpańska monarchini i żona przyszłego króla Wielkiej Brytanii bezbłędnie łączą szykowne kreacje, odpowiednie do ich statusu i zgodne z dworską etykietą, z trendującymi elementami. Niedawno księżna Kate zachwyciła w tartanowym płaszczu, wcześniej głośno było też o jej kozakach, które pokochały polskie i zagraniczne it-girls.

I choć styl brytyjskiej księżnej nieco różni się od modowych wyborów królowej Hiszpanii, Letycji, to w ostatnim czasie obie pokochały wyjątkowo stylowy model bluzek, które wiosną 2026 będą absolutnym hitem. Mowa o subtelnych koszulach z lejącego się materiału i z fantazyjnym wiązaniem przy szyi typu lavallière.

Ten model kochają wyższe sfery. Bluzki z wiązaniem przy szyi typu lavallière to kwintesencja stylu "old money"

Kokarda pod szyją w stylizacjach królowej Letycji i księżnej Kate to nie przypadek. Wybierając jedwabne koszule i bluzki z wiązaniem, hiszpańska królowa i księżna Walii łączą klasykę z nutą romantyzmu. Niezależnie od tego, czy zestawiają ją z dopasowaną spódnicą o długości midi, czy z kolorowym garniturem, zawsze wyglądają świeżo, intrygująco i elegancko. Jedwabne materiały pięknie układają się przy twarzy, a węzeł w stylu retro staje się wyrazistym akcentem każdej stylizacji.

Jak stylizować bluzki z wiązaniem przy szyi typu lavallière

Uwielbiane przez członkinie rodzin królewskich eleganckie bluzki z wiązaniem przy szyi możemy stylizować na wiele sposobów. Inspirując się królową Letycją i księżną Kate możemy postawić na białą bluzkę, zestawiając ją z marynarką w intensywnym kolorze. Różowe czy niebieskie bluzki świetnie sprawdzą się z kolei w towarzystwie dobrze skrojonych, szarych garniturów. Kobiety monarchii uwielbiają też łączyć jej z ołówkowymi spódnicami o długości midi.

Z kolei w bardziej casualowej wersji, świetnie sprawdzą się klasyczne jansy z wysokim stanem, typu flare, wide leg, palazzo czy spodnie "Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant. Późniejszą wiosną i latem warto postawić także na bermudy, ale nie tylko! Bluzki z wiązaniem pod szyją pięknie komponują się ze spódnicami midi i maxi, prostymi i rozkloszowanymi.

Bluzki z wiązaniem przy szyi typu lavallière to kwintesencja stylu "old money". Księżna Kate kocha ten model, Fot. Phil Noble-Reuters/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com

Gdzie kupić modne bluzki w stylu księżnej Kate i królowej Letycji

Przejrzałam nowe kolekcje oraz wyprzedażowe oferty znanych i popularnych sieciówek, gdzie znalazłam dla was prawdziwe modowe perełki w stylu członkiń rodzin królewskich. W H&M za 87,99 złotych znalazłam piękną, szyfonową bluzkę z wiązaniem przy szyi w twarzowym beżowym odcieniu.

Modna bluzka w stylu księżnej Kate i królowej Letycji z wiązaniem przy szyi typu lavallière z H&M za 87,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mohito za 79,99 złotych czeka na was szykowna bluzka z wiązaniem przy szyi typu lavallière w głębokiej fioletowej tonacji "electric aubergine".

Modna bluzka w stylu księżnej Kate i królowej Letycji z wiązaniem przy szyi typu lavallière z Mohito za 79,99 złotych, Fot materiały prasowe

Dla fanek bardziej sielskich klimatów też coś znalazłam. W Reserved za 139,99 złotych kupicie białą bluzkę z wiązaniem przy szyi z ozdobnym haftem angielskim za wysokości obojczyka, mankietach oraz wiązaniu.

Modna bluzka w stylu księżnej Kate i królowej Letycji z wiązaniem przy szyi typu lavallière z Reserved za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe