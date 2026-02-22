Księżna Kate i książę William pojawili się razem na gali BAFTA 2026, która odbyła się w prestiżowym Royal Festival Hall w Londynie. To był pierwszy raz od 2023 roku, kiedy księżna Kate pojawiła się na tym wydarzeniu. Żona następcy tronu skradła show. Wszyscy patrzyli tylko na nią!

Księżna Kate zadała szyku na wielkiej gali

Kilka tygodni temu księżna Kate i książę William wrócili do obowiązków po świątecznej przerwie i razem odwiedzili wówczas londyński szpital. Dziś z kolei książęca para pojawiła się na wielkiej gali BAFTA. Po trzech latach nieobecności na imprezie księżna Kate znów błyszczała na czerwonym dywanie. Wszystkie spojrzenia skierowane były na księżną Kate, która wybrała długą, zwiewną suknię w kolorze pudrowego różu od domu mody Gucci. Kreację podkreślił bordowy, aksamitny pasek, wprowadzając modowy akcent i idealnie korespondując z garniturem księcia Williama, który również postawił na bordową marynarkę. Warto zaznaczyć, że Kate miała już tę suknię na sobie w 2019 roku podczas kolacji 100 Women in Finance, co pokazuje jej przywiązanie do klasycznych i ponadczasowych rozwiązań.

Symboliczny wymiar obecności Kate Middleton i wsparcie dla księcia Williama

Obecność Kate Middleton na gali BAFTA 2026 nie miała wyłącznie charakteru modowego. Po medialnych burzach i w obliczu napiętej atmosfery w rodzinie królewskiej, jej powrót był wyraźnym sygnałem, że nie zamierza usuwać się w cień. Dla księcia Williama wsparcie żony z pewnością miało szczególne znaczenie. To pierwsze wspólne, tak medialne wyjście pary od czasu skandalu związanego z księciem Andrzejem. Przypominamy, że zaledwie kilka dni temu były książę Andrzej został zatrzymany przez policję.

Tylko spójrzcie na zdjęcia z gali BAFTA 2026. Księżna Kate i książę William zachwycili na czerwonym dywanie.

