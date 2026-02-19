Plejada gwiazd na ramówce TVP: Kaczorowska z Rogacewiczem, Woźniak-Starak i inni
Dziś wielkie święto TVP. Telewizja Polska organizuje uroczyste przedstawienie wiosennej ramówki programowej na wiosnę 2026. Na miejscu pojawiła się cała plejada gwiazd stacji. Mamy zdjęcia.
Gwiazdy bawią się dziś podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP. Wśród zaproszonych gości nie brakuje Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, Katarzyny Dowbor, Rafała Mroczka, Emilii Dankwy i wielu innych. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.
Gwiazdy na wiosennej ramówce TVP 2026
Zbliża się wiosna i nowości od stacji telewizyjnych. Poznaliśmy już propozycje Polsatu oraz TVN. Teraz przyszedł czas na Telewizję Polską. Do gmachu studia na Woronicza przybyło mnóstwo gwiazd. Zobaczcie, jak prezentowali się na ściance.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na wiosennej ramówce TVP
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to najgorętsza para ostatnich miesięcy. Na czerwonym dywanie nie opuszczali siebie na krok. Aktorka zachwyciła w czerwonej cekinowej kreacji ze zdobną górą. Z kolei Marcin Rogacewicz poszedł w klasykę. Postawił na czarny garnitur i białą koszulę.
Jacek Borkowski i Jolanta Borkowska na wiosennej ramówce TVP 2026
Jacek Borkowski na wielkim wydarzeniu pozował na ściance w towarzystwie 24 lata młodszej żony. Jolanta Borkowska czuła się przed fotoreporterami, jak ryba w wodzie. Jacek Borkowski postawił na klasyczny, czarny garnitur, natomiast jego żona zaprezentowała się w beżowej sukience z czarną koronką.
Maciej Orłoś i Paulina Orłoś na wiosennej ramówce TVP
Na wydarzeniu nie zabrakło także Macieja Orłosia i jego żony. Paulina Orłoś postawiła na neonowy żółty garnitur, z kolei prezenter wybrał granatowy garnitur. Nie zabrakło również kolorowego akcentu w postaci pomarańczowego krawata.
Emilia Danka na wiosennej ramówce TVP 2026
Na neony postawiła również gwiazda "Rodzinki.pl". Emilia Dankwa pozowała na ściance w neonowym pomarańczowym garniturze.
Katarzyna Dowbor na wiosennej ramówce TVP 2026
Katarzyna Dowbor postawiła na czarną bazę. Uwagę zwracały spodnie z szerokimi nogawkami. Całość stylizacji podbiła złotą marynarką.
Aleksandra Grysz na wiosennej ramówce TVP 2026
Aleksandra Grysz pozowała w skórzanym komplecie. Zestawiła kurtkę o długości crop, przepasaną w talii z szerokimi spodniami w kolorze ciemnej oliwki.
Karolina Nowakowska na wiosennej ramówce TVP
Karolina Nowakowska na wiosenną ramówkę TVP wybrała delikatny i elegancki garnitur w kolorze błękitu.
Grzegorz Dobek na wiosennej ramówce TVP 2026
Grzegorz Dobek postawił na szary oversizowy garnitur, który zestawił z błękitną koszulą i krawatem.
Michał Milowicz na wiosennej ramówce TVP 2026
Michał Milowicz postawił na czarny total look. Tak prezentował się na czerwonym dywanie.