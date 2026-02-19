Gwiazdy bawią się dziś podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP. Wśród zaproszonych gości nie brakuje Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, Katarzyny Dowbor, Rafała Mroczka, Emilii Dankwy i wielu innych. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Gwiazdy na wiosennej ramówce TVP 2026

Zbliża się wiosna i nowości od stacji telewizyjnych. Poznaliśmy już propozycje Polsatu oraz TVN. Teraz przyszedł czas na Telewizję Polską. Do gmachu studia na Woronicza przybyło mnóstwo gwiazd. Zobaczcie, jak prezentowali się na ściance.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na wiosennej ramówce TVP

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to najgorętsza para ostatnich miesięcy. Na czerwonym dywanie nie opuszczali siebie na krok. Aktorka zachwyciła w czerwonej cekinowej kreacji ze zdobną górą. Z kolei Marcin Rogacewicz poszedł w klasykę. Postawił na czarny garnitur i białą koszulę.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Jacek Borkowski i Jolanta Borkowska na wiosennej ramówce TVP 2026

Jacek Borkowski na wielkim wydarzeniu pozował na ściance w towarzystwie 24 lata młodszej żony. Jolanta Borkowska czuła się przed fotoreporterami, jak ryba w wodzie. Jacek Borkowski postawił na klasyczny, czarny garnitur, natomiast jego żona zaprezentowała się w beżowej sukience z czarną koronką.

Fot. VIPHOTO/East News

Maciej Orłoś i Paulina Orłoś na wiosennej ramówce TVP

Na wydarzeniu nie zabrakło także Macieja Orłosia i jego żony. Paulina Orłoś postawiła na neonowy żółty garnitur, z kolei prezenter wybrał granatowy garnitur. Nie zabrakło również kolorowego akcentu w postaci pomarańczowego krawata.

fot. Artur Zawadzki/East News

Emilia Danka na wiosennej ramówce TVP 2026

Na neony postawiła również gwiazda "Rodzinki.pl". Emilia Dankwa pozowała na ściance w neonowym pomarańczowym garniturze.

fot. Paweł Wodzyński/East News

Katarzyna Dowbor na wiosennej ramówce TVP 2026

Katarzyna Dowbor postawiła na czarną bazę. Uwagę zwracały spodnie z szerokimi nogawkami. Całość stylizacji podbiła złotą marynarką.

Fot. Artur Zawadzki/East News

Aleksandra Grysz na wiosennej ramówce TVP 2026

Aleksandra Grysz pozowała w skórzanym komplecie. Zestawiła kurtkę o długości crop, przepasaną w talii z szerokimi spodniami w kolorze ciemnej oliwki.

Fot. VIPHOTO/East News

Karolina Nowakowska na wiosennej ramówce TVP

Karolina Nowakowska na wiosenną ramówkę TVP wybrała delikatny i elegancki garnitur w kolorze błękitu.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Grzegorz Dobek na wiosennej ramówce TVP 2026

Grzegorz Dobek postawił na szary oversizowy garnitur, który zestawił z błękitną koszulą i krawatem.

fot. Paweł Wodzynski/East News

Michał Milowicz na wiosennej ramówce TVP 2026

Michał Milowicz postawił na czarny total look. Tak prezentował się na czerwonym dywanie.