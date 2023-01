Fani "zapolowali" na Roberta Lewandowskiego. Niechętnie rozdaje autografy. Wszystko się nagrało!

Robert Lewandowski po transferze z Bayernu Monachium do FC Barcelony wzbudza ogromne zainteresowanie. Hiszpańska prasa rozpisuje się na temat polskiego piłkarza, a katalońscy kibice z zapartym tchem śledzą niemal każdy trening Lewego, który w barwach nowej drużyny strzelił już 11 bramek w ośmiu meczach. Do sieci właśnie trafiło nagranie jednej z kibicek Barcy, która uwieczniła spotkanie z topowym polskim piłkarzem. To wideo bije rekordy popularności na TikToku, a internauci są zachwyceni reakcją Roberta Lewandowskiego. - Ma klasę - rozpisują się fani piłkarza. To trzeba zobaczyć! Fanka FC Barcelony uwieczniła spotkanie z Robertem Lewandowskim. To nagranie to hit sieci Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony wywołał euforię wśród kibiców Dumy Katalonii. Codziennie na polskiego piłkarza pod bramą ośrodka treningowego czekają tłumy kibiców, którzy dosłownie osaczają Roberta Lewandowskiego w jego aucie. Jak rozpisuje się hiszpańska prasa, polski piłkarz ewidentnie nie jest przyzwyczajony do tak entuzjastycznych zachowań miłośników sportu, którzy z natarczywością napierają na swoich idoli w nadziei na autograf oraz wspólną fotografię, o czym mają świadczyć dość wymowne miny piłkarza podczas spotkań z fanami. Do sieci właśnie trafiło nagranie autorstwa jednej z kibicek katalońskiego zespołu, która postanowiła "zapolować" na Roberta Lewandowskiego, czekając na niego po zakończonym treningu. Robert Lewandowski nie tylko z chęcią podpisał koszulkę dziewczyny, ale też radośnie zapozował do wspólnego zdjęcia. @raquelculepique Respuesta a @Victorculevv 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #lewandowski ♬ Einaudi: Experience - Ludovico Einaudi & Daniel Hope & I Virtuosi Italiani Zobacz także: TYLKO U NAS: Rafał Maserak o pierwszym weselnym tańcu...