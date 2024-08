Ostatni koncert Smolastego z pewnością zapadnie w pamięć jego fanom i nie tylko. Takich scen nie spodziewał się chyba nikt! Menadżerowi gwiazdora mocno się oberwało!

Smolasty jest ostatnio w absolutnym topie polskiej muzyki - najpierw za sprawą hipnotyzującego duetu z Dodą, a ostatnio dzięki singlowi nagranemu z Sylwią Grzeszczak. Niestety, prywatnie artysta przechodzi trudny czas: dopiero co Smolasty poinformował o bolesnym rozstaniu. Sprawy osobiste najwyraźniej nie pozostają obojętne również w kontekście jego muzycznej formy, bo raper przerwał swój ostatni koncert w Nysie. Nikt chyba nie spodziewał się tego, co stanie się później...

Po przybyciu na miejsce koncertu Smolasty wykonał zaledwie kilka utworów po czym zwrócił się szczerze do fanów. Chciał wyjaśnić im, dlaczego nie jest w stanie dalej śpiewać:

Słuchajcie, wiecie co, nie mam w ogóle głosu. Mogę po prostu zejść do was wszystkich na dół i pogadać z wami

Dalej było już tylko bardziej zaskakująco. Smolasty wyznał, że jest przemęczony, a wszystkiemu winien jest ... jego menadżer, który miał "zmusić go" do tak intensywnego koncertowania (koncert w Nysie był drugim tego dnia występem rapera):

Mój menadżer w***ł mnie w taką trasę koncertową, gdzie k***a mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, (...) zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać, okej? (...) Ja jestem przemęczony totalnie i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby zagrać koncert dla was tutaj. Ja was kocham za to, że tu jesteście

- grzmiał Smolasty.