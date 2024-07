Absolutnie nie przywołujemy mrozu i śniegu! Jednak nie ulega wątpliwości, że zima zbliża się do nas wielkimi krokami. Zatem najwyższy czas dobrze się do niej przygotować. Modna puchówka, czapka, szalik, rękawiczki i śniegowce to absolutny niezbędnik na najbliższe miesiące.

Dzisiaj pod lupę wzięłyśmy te ostatnie! W naszym zestawieniu znajdziecie modele marki: Emu Australia, Ugg, Sorel, Rubber Duck, czy Timberland. Większość modeli niestety nie zachwyca swoim wyglądem, jednak zimą ważniejsze jest ciepło, które są w stanie nam zapewnić. Wy już macie buty na siarczyste mrozy?

W naszej galerii znajdziecie więcej modeli śniegowców: