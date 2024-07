Rosette for Eye & Cheek od Dr Ireny Eris to multifunkcyjny produkt, który w zależności od potrzeb może być używany jako róż do policzków lub cień do powiek. Nałożony na sucho - da efekt subtelniejszy, na mokro - bardziej intensywny. Dodatkowo może być aplikowany precyzyjnie - pędzlem, lub w formie plam kolorów nakładanych palcem.

Reklama

Produkt został stworzony z kombinacji kolorów pasujących do każdego typu karnacji - ciepła morela zapewnia blask, wyrazista fuksja - odświeża, zaś mocny amarant dodaje chłodu potrzebnego w letnie dni. Przysłowiową wisienką na torcie są mikroskopijne cząsteczki rozświetlające, które sprawiają, że cera zyskuje subtelny blask.

Polecam!

Reklama

Dr Irena Eris, Provoke, Rosette for Eye & Cheek, cena, ok. 79 zł