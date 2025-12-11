W programach śniadaniowych często dochodzi do nieoczekiwanych sytuacji, a czwartkowe wydanie "Dzień dobry TVN" zdecydowanie to potwierdziło. Gdy prowadzący zajrzeli do kuchni, czekała tam na nich niespodzianka - Anna Mucha pojawiła się przed kamerami w iście porannej stylizacji i wersji saute, wywołując niemałe poruszenie i uśmiech w studiu.

Anna Mucha w "Dzień dobry TVN"

Anna Mucha jest jedną z największych gwiazd polskiej telewizji, którą widzowie doskonale znają ze znanych filmów, seriali i programów rozrywkowych. Nic więc dziwnego, że często zapraszana jest również do śniadaniówek, gdzie dzieli się z prowadzącymi i publicznością przed telewizorami swoją wiedzą i doświadczeniem na różne tematy.

Ostatnio aktorka pojawiła się jednym z wydań programu "Dzień dobry TVN", wywołując niemałe poruszenie w studiu. Kiedy prowadzący przekroczyli próg programowej kuchni ich oczom ukazał się zaskakujący widok. Tak Anna Mucha zaprezentowała się w porannym formacie TVN.

Anna Mucha w zaskakującym wydaniu

Czwartkowe wydanie "Dzień dobry TVN" zaczęło się wyjątkowo, bo widzów powitał nietypowy duet — Marcin Prokop i Damian Michałowski, którzy zwykle prowadzą program w parach z Dorotą Wellman oraz Pauliną Krupińską-Karpiel. Już sam ten widok zapowiadał, że odcinek przyniesie sporo niespodzianek.

Chwilę później prowadzący przenieśli się do kuchni, gdzie czekał na nich finalista jednej z edycji "MasterChefa", Matteo Brunetti, a obok niego… Anna Mucha. Aktorka pojawiła się na planie w zaskakującym wydaniu, czym od razu zwróciła uwagę widzów. Wystąpiła w programie w szlafroku, wałkach i płatkach pod oczy.

Czy ty widzisz, jak ja pięknie wyglądam? Starałam się, bo powiedzmy sobie szczerze - pracuję całe życie nad tym, żeby o tej porze tak wyglądać zażartowała.

Na jej słowa szybko zareagował Matteo Brunetti.

Jak prawdziwa Włoszka odpowiedział.

