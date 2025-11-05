Anna Mucha, znana z roli Magdy Marszałek w serialu „M jak miłość”, zaskoczyła swoich fanów szczerym wyznaniem podczas występu w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. Aktorka ujawniła, że choć została zaproszona na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, ostatecznie nie wzięła udziału w uroczystości. Wyznanie padło przy okazji dyskusji na temat jej życia prywatnego, kiedy to prowadzący poruszyli temat relacji z Cichopek. W odpowiedzi na pytanie o przyjaźń z aktorką Anna Mucha stwierdziła jednoznacznie: „To jest osoba, którą znam bardzo długo”. Po chwili dodała jednak, że „to nie jest definicja przyjaźni”, czym skutecznie ucięła spekulacje.

Słowa, które poruszyły fanów „M jak miłość”

Serial „M jak miłość” od lat gromadzi przed ekranami miliony widzów. Fani produkcji często przypisują bliskie relacje serialowym postaciom także poza planem. Tymczasem Anna Mucha rozwiała złudzenia i potwierdziła, że jej znajomość z Katarzyną Cichopek jest jedynie zawodowa.

Podcast „WojewódzkiKędzierski” od dawna cieszy się popularnością dzięki kontrowersyjnym pytaniom i bezkompromisowym rozmowom. Podczas rozmowy z Anną Muchą prowadzący, Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski, poruszyli wiele tematów, w tym m.in. sesję aktorki w „Playboyu”. Jednak to fragment dotyczący relacji z Katarzyną Cichopek wywołał największe poruszenie. Mucha, wyraźnie zirytowana pytaniami o swoją koleżankę z planu, wypaliła:

Dlaczego ja w ogóle rozmawiam na temat Kaśki Cichopek podczas tej audycji?

Katarzyna Cichopek i Anna Mucha – tylko koleżanki z planu?

Choć obie aktorki grają w tym samym serialu i spędzają wspólnie czas na planie zdjęciowym, relacja Anny Muchy z Katarzyną Cichopek nie wykracza poza ramy zawodowe.

Znam ją bardzo długo, ale nie jesteśmy przyjaciółkami – podkreśliła Mucha.

Kiedy Wojewódzki zasugerował, że Cichopek mogłaby być jej przyjaciółką, aktorka bez wahania odparła: „Dziękuję, fajnie, że to zauważyłeś”. Wypowiedź ta została odebrana jako jednoznaczne zamknięcie tematu.

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEW Katarzyna Cichopek i Anna Mucha