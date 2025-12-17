Anna Mucha odniosła sukces w pierwszej sprawie sądowej dotyczącej kredytu we frankach, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych, publikując fragment orzeczenia sądu. Radość aktorki była tak ogromna, że nie mogła powstrzymać emocji i nagle… zaczęła tańczyć ze szczęścia.

Anna Mucha wygrała sprawę przeciwko Smaszcz

Pod koniec listopada Anna Mucha stawiła się w sądzie w sprawie przeciwko Paulinie Smaszcz, którą pozwała o naruszenie ochrony danych osobowych. Aktorka zarzuciła byłej żonie Macieja Kurzajewskiego ujawnienie treści wezwania od prawników, w którym znajdowały się wrażliwe informacje, w tym dane Anny Muchy oraz lista świadków. Sprawa dotyczyła prywatnych danych, których rozpowszechnienie mogło naruszać prawo do ochrony prywatności aktorki.

W czwartek 27 listopada zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uznał, że Paulina Smaszcz dopuściła się zarzucanego jej czynu i zasądził od niej 140 zł kosztów sądowych. Postępowanie zostało warunkowo umorzone na dwa lata, a wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że strony mogą wciąż odwołać się od decyzji sądu.

Anna Mucha znów triumfuje w sądzie

Anna Mucha podzieliła się z fanami kolejnymi wiadomościami. Na Instagramie ogłosiła, że wygrała pierwszą sprawę sądową dotyczącą kredytu we frankach - sąd wydał korzystny dla niej wyrok w pierwszej instancji. Choć to dopiero początek całego procesu, aktorka nie kryje radości i satysfakcji z pierwszego sukcesu.

Kochani, co to jest za passa! Chciałam właśnie powiedzieć, że udało mi się wygrać pierwszą sprawę. Ja wiem, że jest to pierwszy secik, jeżeli chodzi o sprawę frankową oznajmiła na nagraniu.

Anna Mucha zwróciła się również do innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Zaapelowała, by ponownie przejrzeli swoje umowy.

Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście przejrzeli swoje umowy kredytowe. Żebyście zobaczyli, czy po prostu przypadkiem nie kryje się tam taki piękny prezent świąteczny zwróciła się do internautów.

W pewnym momencie gwiazda "M jak miłość" zaprezentowała taniec radości.

I kto tak tańczy z rana, kto tak tańczy z rana? Ja i kancelaria słyszymy.

Anna Mucha triumfuje w sądzie fot. Instagram @taannamucha