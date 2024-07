Anna Mucha jest okładkową gwiazdą miesięcznika „Shape”. Na zdjęciu aktorka eksponuje swój płaski brzuch. Jednak wczoraj okazało się, że gwiazda w rzeczywistości nie może pochwalić się smukłą sylwetką.

Mucha pojawiła się na evencie Ralpha Laurena w sukience, która zdemaskował niedoskonałości jej ciała. Odcięta pod biustem kreacja bardzo niekorzystnie układała się w okolicach talii. Na szczęście aktorka ma świadomość tego, że trochę za dużo waży i musi zrzucić kilka kilogramów, gdyż chce jak najlepiej zaprezentować się w sztuce „Single i Remiksy”, w której wciela się w jedną z głównych postaci.

- Ania bardzo poważnie podchodzi do tego przedstawienia. By dobrze wypaść na scenie, stwierdziła, że musi popracować trochę nad brzuszkiem. Ania dość intensywnie ćwiczy. Chodzi na specjalnie dostosowane dla niej treningi. Jeśli zaś chodzi o jedzenie, to nie odmawia sobie niczego, co lubi. A i tak udało się jej zrzucić parę kilogramów. – zdradził znajomy aktorki w rozmowie z „Faktem”.