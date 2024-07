Już w najbliższy wtorek 28 lutego finalistki polskiej edycji programu Top Model: Michalina Manios, Anna Bałon oraz Paulina Papierska wcielą się w rolę pasażerek warszawskiego metra. Podczas podróży, która rozpocznie się o godzinie 14.00 na peronie metro centrum, modelki zaprezentują trzy style z najnowszej kolekcji New Look.

Etnicznym Out of Africa, wielkomiejskim, militarnym Dessert Trek oraz pastelowym Coney Island, to właśnie tymi trzema stylami charakteryzuje się nowa wiosenno-letnia kolekcja marki.

Dziewczyny będzie można spotkać na peronach metra, a także w wagonach na odcinku metro centrum - metro wilanowska.

Ktoś z was się skusi i odwiedzi warszawskie metro w tym czasie?



