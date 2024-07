Magazyn "CKM" słynie z tego, że rozbiera aktualnie będące na fali seksbomby. Kwestią czasu było kiedy swoje wdzięki zaprezentuje światu Monika Synytycz, która zasłynęła głównie z roli seksownej blondynki w klipie Donatana i Cleo "Cicha woda". Modelka pozuje w letnim anturażu - woda, słońce i kuse bikini pokazują to, co ma najlepsze. Mówiąc krótko - lipcowy numer ma szansę rozgrzać do czerwoności spore grono mężczyzn.

Reklama

Zobacz: Kim jest Monika Synytycz? Donatan lansuje nową seksbombę!

Nie obyło się jednak bez małego skandalu. Ola Ciupa która okładkę "CKM" zaliczyła kilka miesięcy temu, a po występie na Eurowizji podbija świat swoimi jędrnymi piersiami, nie ukrywa swojego oburzenie dla sesji Synytycz. Na Facebooku umieściła oświadczenie, w którym dementuje jakoby Monika miała cokolwiek wspólnego z tytułem "nowej Słowianki Donatana".

Na najnowszej okładce magazynu CKM pojawiła się dziewczyna ,która zagrała epizod w klipie "cicha woda". Na okładce gazety widnieje napis " nowa słowianka Donatana ". Klip cicha woda nie ma ze słowiankami nic wspólnego a z TĄ OSOBĄ NIE JEST PRZEWIDZIANA JAKAKOLWIEK DALSZA WSPÓŁPRACA. Stwierdzenie "nowa słowianka Donatana " jest NIEZGODNE Z PRAWDA !!!!!! Jedyne prawdziwe SLAVIC GIRLS to Paula Tumala, Ola Ciupa i Luxuria. Jesteśmy zażenowani , jest nam przykro i czujemy sie pokrzywdzeni.

Wyobrażcie sobie ,że ciężko na coś pracujecie a nagle ktoś nie mający do tego żadnego prawa i nie mający z tym nic wspólnego próbuje się na was wypromować i zebrać żniwa waszej ciężkiej pracy. Jest różnica pomiędzy " dziewczyna z klipu cicha woda" a "nowa słowianka Donatana " (samozwańcza).

Która ładniejsza - Słowianka Ciupa czy "Słowianka" Synytycz?

Zobacz: Ciupa skradła show nawet Cleo! Zobaczcie tylko TO

Zobacz także

Reklama

Monika Synytycz i jej portfolio: