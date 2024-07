Monika Olejnik skomentowała nowe dziewczyny Bonda. Czyżby jej się nie podobały, a może apeluje tolerancję? Dziennikarka na swoim profilu na Facebooku zamieściła zdjęcie Daniela Craiga z otoczeniu jego koleżanek z planu "Spectre" i zamieściła do zdjęcie następujący komentarz:

Czy Bond kiedyś będzie miał chłopaka? ;)Premiera #Spectre 6 listopada. Posted by Monika Olejnik on 26 październik 2015

Pod wpisem dziennikarski pojawiła się lawina komentarzy fanów Olejnik. Oto niektóre z nich:

Monika, no co Ty??? Bond to Bond. Powinien być męskim szowinistą :))

Pani Moniko lepiej jest zapytać, czy kobieta będzie kiedyś Bondem. Dużo smaczniejsze.

Prędzej Bond podda się zmianie płci.