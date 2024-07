Monika Olejnik jest uważana za jedną z najlepszych dziennikarek w naszym kraju. Gwiazda telewizji do swojej pracy podchodzi rzetelnie i zawsze jest w stanie wyciągnąć ze swoich rozmówców, to czego potrzebuje. Można sądzić, że osoba z takim wizerunkiem jest poważna i w życiu nie znajduje miejsca na szaleństwa. Okazuje się jednak, że prywatnie gospodyni "Kroki nad i" ma do siebie sporo dystansu. Zobacz: Tak Olejnik obżera się pączkami

Olejnik lubi na swoim Facebooku zamieszczać zdjęcia, które przedstawiają jej inne oblicze. Ostatnio Monika wrzuciła do sieci kolejne dwa zdjęcia ze swoich włoskich wakacji, na których właśnie wypoczywa. Dziennikarka pokazał jak radzi sobie z upałami.

Ubrana w strój kąpielowy i czerwone okulary do pływania chłodziła swoje ciało w basenie. Olejnik nie pierwszy raz pokazała, że aktywność fizyczna w jej życiu jest czymś ważnym. W końcu dzięki niej zawdzięcza swoją figurę nastolatki. Zobacz: Olejnik pokazała fotki z wakacji [FOTO]

