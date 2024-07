Monika Kuszyńska przez wiele lat ciężkiej walki o swoje zdrowie nie pokazywała się publicznie. Piosenkarka nie mogła pogodzić się z tym, że musi poruszać się na wózku inwalidzkim. W trudnych chwilach pomagał jej przyjaciel z zespołu Varius Manx, Kuba Raczyński. To on namawiał ją do powrotu na scenę i wspierał kiedy odważyła się pokazać publicznie.

Po pewnym czasie przyjaźń Moniki i Kuby przerodziła się w coś więcej. Połączyła ich miłość, dzięki której artystka odzyskała radość życia.

Jak informuje „Świat i Ludzie” zakochani w sobie muzycy zaręczyli się i planują ślub! Chcą, aby na skromnej uroczystości zjawili się tylko ich najbliżsi. Szczęśliwa artystka przyznała, że dopiero przy Kubie mogła znowu poczuć się kobietą.

Gratulujemy!



Reklama