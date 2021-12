Tak Polsat i TVP walczą o widza w Sylwestra 2021/2022. Oto zagraniczne gwiazdy koncertów! 

Im bliżej nocy sylwestrowej, tym bardziej dwie stacje, organizujące wielkie koncerty, starają się przyciągnąć widzów przed telewizory, ogłaszając występy światowych gwiazd. Mowa o Polsacie i TVP, które na swoje wydarzenia zaprosiły naprawdę wielkie gwiazdy polskiej i światowej sceny. Poznajcie szczegóły!

"Sylwester z Dwójką 2021/2022": Jason Derulo gwiazdą specjalną!

„Sylwester Marzeń z Dwójką 2021/2022” już za chwilę! Stacja ogłosiła kolejną zagraniczną gwiazdę tegorocznego koncertu, który odbędzie się w Zakopanem. Do Julio Iglesiasa Juniora dołączy amerykański tancerz, wokalista i producent Jason Derulo! Co na to Polsat?

Instagram @jasonderulo

"Sylwester z Dwójką 2021/2022": Kto wystąpi?

Poznaliśmy już niemal 30 gwiazd polskiej (m.in. Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sara James, Maja Hyży, Piotr Kupicha, Sławomir i Kajra oraz Piękni i Młodzi) i zagranicznej (Francesco Monte, Senhit, Arrival From Sweden - The Music of ABBA, Odessa Band, Thomas Anders z zespołu Modern Talking, Francesco Napoli, Helena Vondráčková) sceny muzycznej, które wystąpią na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem. Dziś Jacek Kurski ogłosił, że do grona artystów tegorocznego „Sylwestra Marzeń z Dwójką” dołączy właśnie Derulo:

- Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP - napisał na swoim Twitterze prezes zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

Kim jest Jason Derulo, gwiazda "Sylwestra z Dwójką"?

To 32-letni amerykański wokalista, producent, tancerz, który podbił listy przebojów na całym świecie takimi hitami jak: „Savage Love”,„Wiggle”, „Ridin’ Solo”, „Fight for You”, „It Girl”, „In My Head”, „Want to Want Me”, „Trumpets”, „Whatcha Say”, „Marry Me”. Dotychczas płyty i single amerykańskiego artysty sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy! Artystę na Instagramie śledzi ponad 8,5 mln fanów. Czy o jego występie będzie głośniej niż o ostro krytykowanym show Luisa Fonsiego, autora hitu "Despacito", sprzed 4 lat?

Instagram @jasonderulo

"Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie 2021/2022". Doda, Bajm i... zagraniczne gwiazdy!

Nie jest nowością, że stacje telewizyjne konkurują ze sobą podczas Sylwestra zapraszając coraz większe międzynarodowe gwiazdy. W ciągu ostatnich kilku lat szczególnie modne i lubiane są taneczne latynoskie rytmy. W zeszłym roku na Polsatowskiej Sylwestrowej Mocy Przebojów publiczność porwała m.in. Loona, autorka takich hitów jak "Bailando" czy "Vamos a la playa". Najwięcej jednak mówiło się o występie Dody, Beaty Kozidrak i Maryli Rodowicz! Kto zagra na tegorocznej edycji?

East News

Na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2021/2022 w Chorzowie z polskich artystów wystąpią Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Beata i Bajm, Gromee, Doda, Viki Gabor, Michał Szpak, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Enej i Papa D. W Polsacie również nie zabraknie światowych gwiazd, a będą to:

Akcent – rumuński zespół znany z przebojów "Kylie", "French Kiss" czy "King of Disco"

Olivia Addams – autorka m.in. hitu "Stranger"

Minelli – znana z przeboju "Rampampam"

Danzel – autor wielkiego hitu "Pump It Up"

Liz Mitchell, wokalistka zespołu Boney M.

Dr. Alban – gwiazda muzyki lat dziewięćdziesiątych i twórca przeboju "It's My Life"

Przyznajemy, że konkurencja jest ogromna, aż ciężko zdecydować, którą stację wybrać. A Wam, który z repertuarów bardziej przypadł do gustu? Myślicie, że Polsat ogłosi jeszcze jakąś międzynarodową gwiazdę?