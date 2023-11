Zaproszenie Luisa Fonsiego na sylwestrowy koncert do Zakopanego było wielkim zaskoczeniem. Jego piosenka "Despacito" była największym światowym hitem minionego 2017 roku. Nic dziwnego, że gwiazdor za swój występ w najgorętszym dla artystów terminie zażądał wysokiej stawki. Polskie gwiazdy za sylwestrowe koncerty dostają około 80-100 tysięcy złotych. Natomiast Luis Fonsi miał otrzymać aż 450 tysięcy. Nic dziwnego, że oczekiwania fanów były ogromne. Niestety wielu poczuło rozczarowanie, kiedy okazało się, że Fonsi wykonuje swój hit "Despacito" z playbacku. I posypały się słowa krytyki!

- To był bardzo dobry playback... Despacito + playback = playbacito.

- 100% playback. Kompromitacja.

- Zapewne proponując mu pozwolili śpiewać z playbacku. Dlatego wybrał Polskę.

- Dostał prawie pół miliona za występ... ludzie... I jeszcze śpiewał z playbacku... przesłuchajcie sobie to jeszcze raz. Nawet było o tym w internecie, że będzie skończony. Hahaha lubię jego piosenki, ale za taką kasę, co dostał, to naprawdę zrobił żenadę.

- Co to za przyjemność iść na koncert i dostać to samo, co na YouTube? Ja nie mogę z takimi jak ty...

- Tutaj nie chodzi o konkretną sumę, bo wiadomo, że te pół miliona zwróci się kilkukrotnie! Ale skoro skasował pół bańki, to mógł chociaż porządnie odwalić swoją robotę! A on potraktował nas Polaków jak pelikany, które łykają każdy szajs itd. - piszą fani na oficjalnym profilu Luisa Fonsiego.