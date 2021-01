Sylwester 2020/2021: Doda i Maryla Rodowicz dołączają do występu Beaty Kozidrak! To LEGENDARNY moment 

Ten trudny rok zakończył się legendarnym momentem na sylwestrowej scenie Polsatu! Trzy królowe na jednej estradzie to coś czego nikt się nie spodziewał, ale każdy z nas potrzebował. Doda i Maryla Rodowicz spontanicznie dołączyły do Beaty Kozidrak podczas wykonania "Tej samej chwili"!

Co za wzruszająca chwila - podsumował Krzysztof Ibisz.

Samej Beacie Kozidrak trudno było powstrzymać łzy podczas występu, kiedy u swojego boku zobaczyła koleżanki z branży. Ich śladem podążyli również pozostali uczestnicy sylwestrowej domówki z Polsatem. Spontaniczny pomysł Dody i Maryli Rodowicz stał się ikoniczną chwilą podczas pożegnania 2020 roku! Koniecznie musicie zobaczyć ten moment!

Doda, Beata Kozidrak i Maryla Rodowicz na Sylwestrze 2020/2021

Finałowy występ Beaty Kozidrak z "Tą samą chwilą" z pewnością przejdzie do historii ze względu na to, co wydarzyło się na scenie! Do wspaniałej liderki Bajmu postanowiły spontanicznie dołączyć Doda oraz Maryla Rodowicz. Ten pomysł zrodził się w głowie Dody już w chwili występu Beaty tuż przed przywitaniem nowego 2021 roku! Kulisy tego, co działo się wówczas na backstage'u pokazała Doda na swoim Instagramie. Chwilę później do tych trzech królowych polskiej sceny dołączyli wszyscy inni wokaliści, którzy zabawiali nas podczas sylwestrowej imprezy!

Beata Kozidrak na widok Dody i Maryli Rodowicz nie kryła zdziwienia, a głos załamał jej się ze wzruszenia!

WOW! O kurde się popłaczę zaraz - powiedziała Beata

Trudno o inną reakcję! Koniecznie musicie zobaczyć ten wzruszający moment! Czy to najpiękniejsze pożegnanie trudnego 2020 roku? Z pewnością tak, ale chcemy więcej!

I mogą gadać, co chcą ale spontaniczność w życiu jest najważniejsza. Nie wymuszona i obliczona na efekt ale taka, którą niektórzy mają szczęście być posiadaczami od dziecka. I będziecie czasem za nią obrywać, i będziecie czasem przez nią tracić... ale koniec końców tylko wariaci są coś warci😛 i dla takich chwil warto żyć 💜PS. TO BYŁ MÓJ PIERWSZY OD 20 lat Sylwester, gdzie nie wypiłam kropli alkoholu (kiedyś przyjdzie czas, że Wam powiem czemu, obiecuje😘). Tym bardziej umierałam ze śmiechu pod nosem, kiedy wyciągnęłam na sile na scenę moją @mary_la_la mówiąc : chodź! Idziemy, pewnie i tak wszyscy uznają że jesteśmy już pijane jak coś pójdzie nie tak😂 ALE WYSZŁO NAJLEPIEJ @beatakozidrak 🙌🏼dzięki dziewczyny 💜 SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU. #iconic #legendary #bestbitches #queens ps: Święto trzech Króli odwołane. Trzy Królowe przybyły wcześniej🤷🏼‍♀️

Czy istnieje idealniejsza piosenka na zakończenie tego trudnego roku niż "Ta sama chwila? Tak, jeżeli zaśpiewają ją trzy królowe polskiej sceny! Beata Kozidrak, Doda i Maryla Rodowicz wzruszyły do łez! Ich śladem dołączyli także inni artyści!

Spontaniczny pomysł Dody i Maryli Rodowicz zaskoczył i wzruszył samą Beatę Kozidrak.

Czyżbyśmy już mieli najbardziej ikoniczny moment 2021 roku?

Zobaczcie, jak trzy królowe uratowały Sylwestra! Najbardziej wzruszająca "Ta sama chwila" w historii?

Doda zdradziła również jak wyglądały kulisy jej spontanicznego pomysłu podczas występu Beaty Kozidrak. Piękniejszej niespodzianki tuż przed Nowym Rokiem nie mogła się spodziewać!