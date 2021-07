Imię córki Klaudi Halejcio to Nel. To wyjątkowe oryginalne imię - dobry wybór?

Tuż po tym jak dowiedziała się, że zostanie mamą córki , Klaudia Halejcio przyznała w „Party", że w kwestii wyboru imienia „negocjacje ciągle trwają". Aktorka razem z narzeczonym Oskarem długo szukali takiego, które zachwyci ich oboje i jednocześnie będzie wyjątkowe. Podpowiedzcie! Jakie imię powinnam wybrać dla swojego maleństwa? Czy imię powinno pasować do nazwiska? Czy dziecko powinno mieć popularne imię, czy może bardziej oryginalne? Czy znaczenie imienia ma znaczenie? Aaaa... 🙈 naprawdę nie wiem! 😂", pisała gwiazda na Instagramie. Klaudia Halejcio juz wybrała imię! Klaudia w końcu uzgodniła z przyszłym mężem Oskarem, że stawiają na oryginalne imię i zdradziła je tylko magazynowi "Party". W końcu je znalazłam. Nasza córka będzie mieć na imię Nel – mówi nam Halejcio. – Nie znamy nikogo, kto by się tak nazywał, a moja mama przyznała, że nawet do szkoły, w której pracuje, nigdy nie chodziła żadna Nel – dodaje Klaudia. Aktorka nie wyklucza, że w przyszłości, jeśli będzie miała syna, rozważy dla niego imię Staś , bo książka „W pustyni i w puszczy" była w dzieciństwie jedną z jej ulubionych lektur. Córeczka Klaudii pojawi się na świecie już w czerwcu.