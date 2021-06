Klaudia Halejcio szczerze o macierzyństwie. Pokazała osobisty filmik!

Klaudia Halejcio została mamą nieco ponad tydzień temu, choć swoim obserwatorom postanowiła przekazać wesołą nowinę z lekkim opóźnieniem. Odkąd gwiazda opublikowała na swoim profilu na Instagramie filmik ze szpitala , na którym szaleje ze szczęścia przy swojej nowonarodzonej córeczce, fani obserwują każdy krok świeżo upieczonej mamy. Dodając zdjęcia i nagrania z Nel, Klaudia Halejcio szczególnie uważała na to, by zasłaniać twarz swojego maluszka, wygląda jednak na to, że nie zawsze jest to możliwe. Aktorka właśnie przypadkiem pokazała jak wygląda jej córeczka! Co więcej opublikowała również przezabawny filmik i śmiało pochwaliła się wyglądem swojego brzuszka 10 dni po porodzie! Klaudia Halejcio pokazała twarz córki i swój brzuch tydzień po porodzie! Klaudia Halejcio dosłownie nie może oderwać się od swojej córeczki, a odkąd została mamą, nie przestaje dodawać uroczych filmików z małą Nel - choć od tego wielkiego dnia minęło zaledwie 10 dni. Gwiazda nie ukrywa, że sam poród i pierwsze dni po nim były naprawdę ciężkie , jednak przyjście na świat jej pierwszego dziecka wynagrodziło wszelkie bóle. Dziś gwiazda dosłownie tryska energią, a na jej TikToku pojawiło się kolejne wideo z udziałem jej córeczki. Ten maluszek dał mi niesamowitą siłę i energię. Urodziłam nie tylko swój największy skarb, ale narodziłam się również ja na nowo - napisała Klaudia Halejcio pod opublikowanym filmikiem. Na nagraniu gwiazda postanowiła zamazać twarz swojej córeczki, jednak wystarczyła chwila nieuwagi, by obserwatorzy aktorki mogli zobaczyć, jak wygląda Nel. Kiedy Klaudia Halejcio postanowiła nagrać dziewczynkę siedzącą w samochodowym foteliku, przypadkiem pokazała odrobinę za dużo. Choć jeszcze trudno stwierdzić, czy bobas jest...