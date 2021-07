Agnieszka Włodarczyk wybrała już imię dla dziecka! "Nigdy nie poznaliśmy osoby o tym imieniu"

Agnieszka Włodarczyk odlicza już dni do porodu! Piękna aktorka lada moment powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Ostatnio gwiazda zdecydowała podzielić się z fanami wpisem, w którym opowiedziała o tym, jakie imię zamierza nadać swojemu dziecku. Jak przyznała w swoim poście, jeszcze nie poznała osoby, która właśnie tak by się nazywała!

Agnieszka Włodarczyk szykuje się do najważniejszej roli w swoim życiu, czyli bycia mamą! 40-letnia aktorka ogłosiła radosną nowinę pod koniec stycznia, publikując przepiękne zdjęcie, na którym ona i jej partner trzymają jej widoczny już ciążowy brzuszek. Przez wszystkie miesiące ciąży gwiazda co jakiś czas chwaliła się kolejnymi, pięknymi zdjęciami z tego pięknego okresu w jej życiu, pokazywała również, jaką wyprawkę skompletowała dla swojej pociechy.

Do tej pory jednak gwiazda nie zdecydowała się wyjawić, czy na świecie pojawi się chłopczyk, czy też dziewczynka. Aktorka nie wspominała również o imieniu dla dziecka, jednak w ostatnim poście na Instagramie, uchyliła rąbka tajemnicy na ten temat.

Agnieszka Włodarczyk nie zdradziła jednak imienia swojej pociechy, ale opowiedziała swoim fanom, jakimi kryteriami kierowała się razem z partnerem, podczas doboru imienia dla dziecka.

Dziś poruszyłam na storce temat wyboru imienia dla dziecka…

Wydawałoby się, że to proste a jednak nie do końca🤷‍♀️

My wybraliśmy imię mieszkając jeszcze na Gili, bo tam bo zbadaniu chromosomów w 12 tygodniu poznaliśmy już płeć😜

Czym się kierowaliśmy? Przede wszystkim nie chcieliśmy, żeby przed oczami stawał nam ktokolwiek, kogo już znamy. Więc nigdy nie poznaliśmy osoby o tym imieniu… Po drugie imię musiało pasować do nazwiska w tym przypadku zdecydowaliśmy, że nazwisko będzie po Tatusiu (chociaż można wybrać w urzędzie po mamusi).

Po trzecie ale to już jakby moja „schiza” poczytałam sobie o znaczeniu imion i bardzo podobał mi się opis typu osobowości wybranego imienia. Takie niby czary mary jakie cechy będzie miało dziecko o tym imieniu🤷‍♀️

No i ważne, żeby nie było ani zbyt skomplikowane, ani zbyt popularne.

A jakim kluczem Wy wybieraliście? - napisała Agnieszka Włodarczyk.