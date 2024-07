Miley Cyrus nie tak dawno temu skończyła 18 lat a już jej majątek jest szacowany na parę milionów dolarów. Gwiazda nie oszczędza na przyjemności, bowiem tylko w tym roku wydała... OKRĄGŁY MILION DOLARÓW!



Na co? A no na kosmetyki i ubrania. Zapłaciła także 500 tysięcy dolarów za prywatny samolot. Co prawda nie całkiem będzie należał do niej, ale zawsze kiedy zapragnie będzie to jej dyspozycji.

A potem wszyscy się dziwią dlaczego gwiazda oddaje na aukcje internetowe nowe ubrania...

