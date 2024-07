Marta Wiśniewska zmieniła wizerunek. Jej styl jest ostrzejszy i bardziej wyrazisty. Mandaryna zmieniła również uczesanie. Asymetryczna fryzura, którą aktualnie ma celebrytka do złudzenia przypomina tę, którą Miley Cyrus nosiła w zeszłym roku. A do tego polska celebrytka zaczyna ubierać się w stylu delikatnie podobnym do swojej młodszej koleżanki po fachu...

Aktualnie moda na punkowe smaczki trwa, a fryzur w tym stylu jest coraz więcej. Jak uważacie, która wypada lepiej z wygolonym bokiem? Marta, czy Miley? Głosujcie!