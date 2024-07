Mikołaj Roznerski to chyba aktualnie najlepsza partia na rynku spośród polskich aktorów. Gwiazdor M jak Miłość i filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" nie dość, że jest rozchwytywany przez reżyserów i producentów to po rozstaniu z Olgą Bołądź do tej pory był wolny. Zapytaliśmy Mikołaja Roznerskiego o to, co trzeba zrobić, by związek był udany. Czy może jedynym wyjściem i ucieczką z nudnego związku jest zdrada?

Reklama

Sztuka bycia w związku polega na tym, że trzeba go pielęgnować. Niezależnie od tego, w którym momencie znajduje się ten związek. W filmie "7 rzeczy..." była taka relacja między bohaterami, że to gdzieś przygasło. Została uśpiona ich czujność i z jednej i z drugiej strony. Niestety, my faceci jesteśmy podatni na takie pokusy - powiedział Party.pl Roznerski.

Jego bohater w filmie "7 rzeczy..." zdradza narzeczoną (którą gra Alicja Bachleda-Curuś), bo jego związek go znudził. Ale widać, że Mikołaj Roznerski tego nie pochwala. Teraz, po dłuższym czasie gdy Roznerski był sam, aktor jest widywany z

P { margin-bottom: 0.21

Anną Bogusławską-Grzeszczuk, agentką i makijażystką. A jeszcze kilka tygodni temu w mediach pojawiły się plotki o rzekomym związku aktora z Alicją Bachledą- Curuś.

Widać, taki mężczyzna jak Mikołaj nie może być długo sam... :).

Zobacz także: Czy faceci plotkują? Mikołaj Roznerski wyjaśnia: "... a kto ich zrozumie, jak nie kumpel z siłowni"

Zobacz także

Mikołaj Roznerski z synkiem na zakupach.

Mikołaj Roznerski z Alicją Bachledą-Curuś tworzyłby piękną parę :).