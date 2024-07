Mikołaj Roznerski właśnie zakończył prace nad nowym filmem "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", w którym zagra u pięknej Alicji Bachledy-Curuś. Podczas spotkania z tej okazji zdradził nam jak kobiety powinny rozmawiać z mężczyznami, aby ci uważnie ich słuchali i zrozumieli, o co im tak naprawdę chodzi:

Do nas trafiają proste komunikaty: "Tak, nie i być może jeszcze może ". To są trzy proste komunikaty tak naprawdę, ale jakby mamy nieodkrytą wrażliwość.

Przystojny aktor od dłuższego czasu związany jest z Olgą Bołądź, która jak widać doskonale potrafi się z nim komunikować. Roznerski przyznał jednak, że mężczyźni mają w swoim życiu różne etapy i chcą udowodnić swoją męskość:

Każdy facet ma w swoim życiu taki okres, że jest macho. Czy ten okres jest wcześniej czy później to zależy. Ponoć mówi się, że faceci zaczynają szaleć po 40-stce. Ja szalałem po 20-stce i dalej mam w sobie dużo szaleństwa. Chodzi oczywiście tylko o to, żeby to umiarkować w jakiś sposób.