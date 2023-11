1 z 5

Mikołaj Roznerski i Ada Kalska są ze sobą od kilku miesięcy. Para pracuje razem na planie serialu "M jak miłość" i wszystko wskazuje na to, że to tylko dodatkowo umacnia jej relacje. Para nie ukrywa swojego uczucia, często i chętnie razem pojawia się na salonach, nie ma również oporów przed publikowaniem wspólnych zdjęć w sieci. Mikołaj Roznerski często też mówi o swojej ukochanej i są to poruszające wyznania. Tym razem aktor powiedział coś naprawdę ważnego o Adzie. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

