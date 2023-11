Długo miał opinię hulaki i bawidamka. Teraz Mikołaj Roznerski zaczyna nowy rozdział w życiu: dojrzał, znalazł kobietę, w której jest zakochany. Nam zdradził, czy jest gotowy na ślub i czy zamierza odejść z „M jak miłość”.

Miał wszystko, o czym marzą aktorzy: popularność, propozycje ról w filmach i spektaklach, wianuszek kobiet wokół siebie. Mimo to Mikołaj Roznerski (35), znany m.in. z „M jak miłość” i komedii „Porady na zdrady”, nie czuł się szczęśliwy.

Teraz zmienił swoje życie. Dojrzał, zwolnił tempo. Wielka w tym zasługa jego dziewczyny Adriany Kalskiej, z którą jest związany od kilku miesięcy. Czy Roznerski odważy się pójść o krok dalej i zaręczy się z ukochaną?

W mikołajki skończysz 35 lat. Robisz jakieś podsumowania? A może ten dzień będzie zapowiedzią wielkich życiowych zmian?

- Te najważniejsze chyba już nastąpiły. Wstaję rano i bolą mnie kości (śmiech), to chyba najlepszy sygnał, że się starzeję. A tak serio – to bardzo dojrzałem. Mówię to, co myślę. Nie wstydzę się już tego, jak się czuję i co czuję. Byłem strasznie zmęczony pracą i życiem, jakie wiodłem. Niby miałem wszystko, co jest człowiekowi potrzebne do szczęścia, a mimo to wcale nie byłem szczęśliwy. To się zmieniło, gdy poznałem moją dziewczynę. To dzięki niej życie wróciło na odpowiedni tor. Co dla mnie ważne, czerpię radość z każdego dnia.