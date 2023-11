Reklama

Marcin Chodakowski to jedna z najbardziej tragicznych postaci serialu "M jak miłość". Wokół tej postaci, granej przez Mikołaja Roznerskiego, stale dzieje się coś dramatycznego. Najpierw umiera Kasia, zostawiając go z nowonarodzonym synkiem, potem rozstał się z Izą, kolejna ciąża i walka z Arturem o uznanie jego ojcostwa. Mimo że Iza jest już bezpieczna, a Skalski siedzi w więzieniu, problemy Marcina wcale się nie skończyły. Tym razem dotyczą sfery uczuciowej. Mężczyzna nie potrafi wybrać z kim chciałby być: z matką swojego dziecka czy obecną dziewczyną. Nie bez znaczenia jest fakt, że matka Chodakowskiego namawia go na związek z Anią, którą bardzo polubiła.

Postanowiliśmy zapytać Mikołaja Roznerskiego kogo wybierze serialowy Marcin? Nie uwierzycie, jaka będzie jego decyzja. Czy w końcu będzie szczęśliwy w tym związku? Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze czeka Chodakowskiego!

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski

East News

