Reklama

Serial "M jak miłość" w tym roku obchodzi swoje 18. urodziny. Z tej okazji niedawno została organizowana huczna impreza, na której zjawiła się cała plejada gwiazd, które kiedyś grały lub wciąż grają w produkcji. Na imprezie spotkaliśmy Mikołaja Roznerskiego, który jakiś czas temu dołączył do serialowej ekipy i obecnie ciężko wyobrazić sobie "M jak miłość" bez Marcina Chodakowskiego. Choć Roznerski nie grał od początku serialu, to jednak okazuje się, że się na nim wychował! Zapytaliśmy go więc, co zyskał dzięki produkcji. Sprawdźcie, co nam powiedział. Jego odpowiedź was zaskoczy!

Zobacz: Mikołaj Roznerski zamierza odejść z "M jak miłość"? Aktor zdradził nam, jaka jest prawda!

Przeczytaj też: Kogo wybierze Marcin w "M jak miłość"? Zobaczcie, co zdradził nam Mikołaj Roznerski!

Mikołaj Roznerski z ukochaną Adą Kalską na "osiemnastce" "M jak miłość"

East News

Mikołaj Roznerski wciela się w Marcina Chodakowskiego