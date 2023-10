Drugą żoną Michała Wiśniewskiego była Marta Mandrykiewicz, znana jako Mandaryna. Para poznała się w 2000 roku - wtedy Mandaryna została tancerką i choreografką Ich Troje. W 2002 roku Marta i Michał wzięli ślub cywilny i w tym samym roku urodziło się ich pierwsze dziecko - syn Xavier. Rok później para wzięła udział w reality show "Jestem, jaki jestem". W trakcie trwania programu w 2003 roku Marta urodziła drugie dziecko - córeczkę Fabienne. Później para wzięła ślub kościelny, który przeszedł do historii. Ceremonia odbyła się bowiem na biegunie w lodowej kaplicy. Michał i Marta jechali do niej saniami ciągniętymi przez renifery. Małżeństwo pary skończyło się głośnym rozwodem w 2006 roku.

Mandaryna po rozwodzie utrzymywała z Michałem poprawne relacje. W "Pytaniu na Śniadanie" zdradziła:

Po rozwodzie miałam dużo ludzi wokół siebie, którzy mi pomogli, przede wszystkim mama, tato oraz siostra, wiec było mi łatwo. Nigdy nie zagłębiałam się w tym że jesteśmy z Michałem po rozwodzie, wręcz odwrotnie zawsze go mobilizowałam do tego, aby nadal był dla dzieci fajnym tatą, co oczywiście nie było po rozwodzie łatwe.