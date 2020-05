Ma 36 lat i 4 dzieci. Kim jest Paulina - nowa żona Michała Wiśniewskiego?

Kiedy w jednym z ostatnich trudnym dzieciństwie. Zakochiwał się, filmików na Instagramie powiedział, że „z połóweczką, z moją żoną, oglądamy teraz »Czterdziestolatka«”, w internecie zawrzało. Konto muzyka natychmiast zasypały komentarze z gratulacjami, ale pozostały bez odpowiedzi. Jednak kilka godzin później, podczas rozmowy z Telewizją WP, Michał Wiśniewski (47) po raz kolejny zasugerował zmianę stanu cywilnego. „Wspólnie z żoną mamy ósemkę dzieci i jest co robić”, wyznał. Czy lider Ich Trojga naprawdę wziął ślub? Zaskakujący wydaje się nawet nie tyle sam fakt zawarcia przez Michała kolej- nego, piątego małżeństwa, ile raczej nietypowa dla niego tajemniczość. O wcześniejszych ślubach Wiśniewski chętnie opowiadał, co więcej, jeden (z Mandaryną) wziął w świetle kamer. Tego ostatniego – jeśli faktycznie się odbył – muzyk tej pory oficjalnie nie potwierdził. O uroczystości opowiedzieli jego znajomi.

„Z uwagi na okoliczności ceremonia miała skromny i symboliczny charakter. Młodej parze towarzyszyła tylko najbliższa rodzina. Dopisała za to pogoda i Michał i Paulina powiedzieli sobie »tak« w ogrodzie”, zdradził jeden z nich w rozmowie z Plotkiem.

A kim jest wybranka Michała? To 36-letnia Paulina, mama czwórki dzieci. Nie jest związana z show-biznesem i... to w zasadzie wszystko, co o niej wiadomo. Michał Wiśniewski jeszcze nigdy nie był taki tajemniczy. Dlaczego tym razem ukrywa partnerkę?

ZA GŁOSEM SERCA

Jego życie prywatne zawsze budziło zainteresowanie fanów i mediów. Zwłaszcza że Michał chętnie dzielił się jego szczegółami, nieraz odważnymi, wręcz skandalizującymi. A tych na przestrzeni ostatnich 24 lat, podczas których trwały jego cztery małżeństwa, nie brakowało. Wiśniewski był pierwszą polską gwiazdą, która zgodziła się na udział w reality show o swoim życiu. Otwarcie przyznawał się w mediach do uzależnień, opowiadał o z wielką pompą żenił, a później – najczęściej w atmosferze skandalu – rozwodził. Cztery razy. Tym razem nie tylko ewentualny ślub, ale także szczegóły swojego związku udało mu się przed mediami ukryć. Skąd w nim ta zmiana?

– Michał już nie chce wszystkim się dzielić, wyrósł z tego. Wyciągnął lekcję z przeszłości i w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jak może być przez ludzi postrzegany. Zależy mu teraz na prywatności i trzeba przy- znać, że jest w tym bardzo konsekwentny – przyznała znajoma Wiśniewskiego w rozmowie z „Fleszem”.

NOWE ŻYCIE MICHAŁA

Brak bliskiej osoby u boku zaczął mu doskwierać wkrótce po głośnym rozstaniu z Dominiką Tajner w marcu zeszłego roku.

„Ja nie jestem typem człowieka, który lubi być sam (...), dajcie mi być sobą”, zaapelował w wywiadzie dla „Twojego Imperium”.

East News

Poszukiwania nowej miłości zaczął nietypowo jak na gwiazdę – w internecie, na portalu randkowym. I podobno tam ją znalazł. Między nim a Pauliną szybko zaiskrzyło. Jak donosi „Fakt”, kobieta już w lipcu wprowadziła się z gromadką swoich dzieci do podwarszawskiej willi muzyka, a w Boże Narodzenie przyjęła jego oświadczyny. Również wówczas Michał nie podzielił się nowiną z fanami. Ci o wszystkim dowiedzieli się przypadkiem z profilu w mediach społecznościowych znajomego Michała, który pod jednym ze zdjęć gratulował świeżo zaręczonej parze. Informacja o ślubie, wyjątkowo jak na muzyka skromnym, także spadła jak grom z jasnego nieba. Skąd u wokalisty ten pośpiech? Przecież niespełna osiem miesięcy temu sfinalizował rozwód z Dominiką. „On lubi mieć u boku żonę. (...) Michał, jak kocha, to chce, by wszystko odbywało się tradycyjnie. Uwielbia mieć rodzinę”, wyznał w rozmowie z „Faktem” znajomy Wiśniewskiego.

Czy nowy pomysł Michała na siebie i miłość okaże się strzałem w dziesiątkę? Trzymamy kciuki!