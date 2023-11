Reklama

Tego nikt się nie spodziewał! O tym, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy Dominikę Tajner-Wiśniewską, wiadomo było od końca grudnia. Jak donosi magazyn "Party", na parkiecie show zobaczymy także jej męża Michała Wiśniewskiego! Zapowiada się więc fascynujący małżeński pojedynek!

Trzeba przyznać, że i Dominika, i Michał mają duże szanse na zdobycie Kryształowej Kuli! Niedawno małżeństwo wzięło udział w innym show Polsatu – byli gośćmi w "The Story of My Life. Historia naszego życia". Teraz czeka ich kolejny sprawdzian – na parkiecie tanecznym. Które okaże się lepsze?

Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Dominika czy Michał?

Cóż, oboje są w znakomitej kondycji fizycznej, a do tego mają poczucie rytmu. Jednak wokalista Ich Troje ma jeszcze jeden atut. Jaki? Dwójka jego dzieci ze związku z Martą Wiśniewską, Fabienne i Xavier, zawodowo zajmuje się tańcem i na pewno pokaże tacie kilka tanecznych kroków i sztuczek. Ale czy to wystarczy, by Michał wygrał z żoną, Dominiką Tajner-Wiśniewską? A wy komu kibicujecie?

Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski zatańczą w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

ONS

Dwoje dzieci Michała Wiśniewskiego, Fabienne i Xavier, też zajmuje się tańcem!