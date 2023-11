Dominika Tajner-Wiśniewska napisała na swoim facebookowym koncie, że jej mąż złożył pozew o rozwód! Pod wpisem: Kochani mój mąż złożyły pozew o rozwód! (pis.oryginalna) pojawiło się mnóstwo komentarzy, jednak po kilku godzinach gwiazda „Tańca z Gwiazdami” zdecydowała się go usunąć! Czy takie odważne wyznanie na profilu społecznościowym może świadczyć o tym, że para przechodzi duży kryzys? O co chodzi?

Już od jakiegoś czasu było głośno w mediach o tym, że Michał Wiśniewski nie jest zadowolony z udziału swojej żony w „Tańcu z Gwiazdami”. Szczególnie nie podobał mu się taneczny partner Dominiki, Wojciech Jeschke:

Gdy Michał widział, jak Wojtek obłapiał Dominikę na treningach, dostawał ataków furii. Był zaniepokojony tym, że ich choreografie tak sprzyjają bliskości. Jacek Jeschke wspierał ich profesjonalnymi poradami. Niestety, to tylko dolało oliwy do ognia. Michał nie ufa obu braciom. Uważa ich za flirciarzy. Kategorycznie zabronił Dominice wychodzenia z tancerzami na miasto. Bardzo się przez to pokłócili – pisał niedawno „Fakt”.