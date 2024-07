W czym Kasia Moś wystąpi na Eurowizji? Polską reprezentantkę ubierze firma Mario Menezi, która przygotowuje dla artystki kilka kreacji do Kijowa. Kreacja gwiazdy występującej na międzynarodowym festiwalu jest niemal równie ważna, co sam występ. Michał Szpak doskonale o tym wie! Co radzi Kasi Moś w kwestii ubioru?

Posłuchajcie! Przy okazji zdradza, jak walczył o swój strój sprzed roku. ;)

Pierwszy i drugi półfinał oraz finał Eurowizji (kolejno 9, 11 i 13 maja) będziemy mogli oglądać od 21 na kanale TVP1, TVP Polonia od 21:00. My już nie możemy się doczekać!

Michał Szpak na Eurowizji wystąpił w długiej, czerwonej marynarce w stylu militarnym.

Na jaki look postawi Kasia Moś? Przekonamy się już wkrótce!