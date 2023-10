Przez jakiś czas fani Andziaks z zainteresowaniem śledzili nie tylko jej kolejne poczynania, ale byli ciekawi też ... związku jej ojczyma, Wojciecha Kurowskiego, z młodszą o ponad cztery dekady partnerką. Teraz jednak okazało się, że relacja ojczyma Andziaks z zaledwie 21-letnią influencerką, Julią Kuśmierek, to już przeszłość. Była partnerka Wojciecha Kurowskiego zabrała głos w sprawie!

Związek ojczyma Andziaks, Wojciecha Kurowskiego, z młodszą od niej partnerką, Julią Kuśmierek, budził ogromne emocje fanów - nic dziwnego, że fani komentowali różnicę wieku między partnerami - ta wynosiła bowiem aż 46 lat. Choć jeszcze niedawno Julia Kuśmierek zapowiadała, że nie przejmuje się negatywnymi opiniami na temat związku, teraz na Instagramie potwierdziła rozstanie z Wojciechem Kurowskim.

Jak się okazuje, to właśnie 21-letnia Julia Kuśmierek podjęła decyzję o rozstaniu ze starszym partnerem, jednak ma zamiar pozostać z Wojciechem Kurowskim w dobrych relacjach.

- Nasza relacja z Wojtkiem była publiczna, dlatego z szacunku do was i naszych odbiorców na kanale, chciałabym was powiadomić o naszym rozstaniu. Była to moja decyzja, natomiast pozostajemy z Wojtkiem w dobrych stosunkach. Życzymy sobie jak najlepiej i w tej kwestii się nic nie zmieni - napisała na Instagramie Julia Kuśmierek.