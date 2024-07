1 z 18

Joanna Orleańska, Natalia Siwiec, Zofia Ślotała, Macademian Girl, Jakob Kosel, Radek Pestka, Anna Samusionek czy Łukasz Jemioł pojawili się w pałacu w Wilanowie na premierze kalendarza "I...taki świat jest piękny", który powstał z inicjatywy Omeny Mensah. Pogodynka do udziału w projekcie zaprosiła trzy gwiazdy: Justynę Steczkowską, Weronikę Książkiewicz oraz Katarzynę Bujakiewicz, które poleciały do Maroka, aby wziąć udział w sesji. Gwiazd nie mogło więc zabraknąć na uroczystej premierze. Dochód ze sprzedaży kalendarza (jego cena to 40 złotych) zostanie przeznaczony na budowę szkoły w Ghanie. Akcję poparła również Małgorzata Rozenek.

