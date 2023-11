3 z 5

Meghan Markle chce podobno, by niania dla jej dziecka znała sztuki walki (zwłaszcza teakwondo), bo w razie czego musi obronić dziecko przed porwaniem! Do tego musi znać co najmniej dwa języki obce, a także dokładnie znać etapy rozwoju dziecka z zakresu psychologii i pedagogiki. Oczywiście musi doskonale gotować, znać zabawy edukacyjne dla dzieci, a także... być rodowitą Brytyjką.

