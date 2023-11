Reklama

Na temat księżnej Meghan stale pojawiają się nowe plotki. Tym razem są one zaskakujące! Zagraniczne media informują, że żona Harry'ego wcale nie jest w ciąży! Była gwiazda serialu "Suits" miała wynająć surogatkę, która za nią urodzi dziecko. Co prawda wśród gwiazd jest to dosyć popularny trend, ale w rodzinie królewskiej taka sytuacja nie miała miejsca.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, skąd wzięły się takie podejrzenia! Sądzicie, że księżna Sussex skorzystałaby z takiego rozwiązania? Co na to królowa!?

Meghan Markle udaje ciążę?

East News

Meghan Markle wiosną zostanie mamą