Wszystko wskazuje na to, że sama Elżbieta II, która dotychczas podziwiała Meghan i wybaczała jej wiele wpadek, straciła cierpliwość i postanowiła przerwać to, co się dzieje. Ponoć Elżbieta II chce, żeby Harry rozwiódł się z Meghan! I to jeszcze przed narodzinami ich dziecka.

- Uważa, że dla Meghan liczą się tylko pieniądze, dlatego kazała nam przekazać jej to, czego chce - za rozwód ma otrzymać 37 milionów dolarów. Księżna ma przeprowadzić się do Ameryki, a dziecko zostanie wychowane w Wielkiej Brytanii.

Co na to Harry? Ponoć miał powiedzieć: "Po moim trupie". Harry zażądał spotkania twarzą w twarz z królową i ojcem Karolem, którzy uważają, że Meghan jest... następczynią księżnej Diany i mogą być z nią takie same kłopoty, jak z byłą żoną Karola, dlatego wolą szybko się jej pozbyć. Myślicie, że Harry i Meghan rzeczywiście rozwiodą się?