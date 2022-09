Meghan Markle nie mogła ukryć łez na pogrzebie królowej Elżbiety II. Poruszające zdjęcia!

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego to zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku. Wczoraj, młodszy syn księcia Karola poślubił piękną hollywoodzką aktorkę. We wzruszającej uroczystości wzięli udział najbliższi pary i tłumy gwiazd! Na ceremonii nie mogło również zabraknąć najważniejszej osoby w Wielkiej Brytanii- królowej Elżbiety II , czyli babci pana młodego. Okazało się, że w związku ze ślubem, królowa przygotowała dla Meghan i księcia wyjątkowy prezent! Jaki? Królowa Elżbieta II przygotowała dla Meghan i Harr'ego prezent! Królowa Elżbieta postanowiła uhonorować młodą parę nadając im oficjalne tytuły! Dzisiejszego dnia królowa miała przyjemność ogłosić, że książę Harry z Walii otrzymał tytuł książęcy. Jego tytuł będzie brzmiał teraz Książę Sussex, hrabia Dumbarton i baron Kilkeel. Książę Harry będzie od dziś znany jako Jego Królewska Wysokość Książę Sussex. Panna Meghan Markle po ślubie stanie się Jej Królewską Wysokością Księżną Sussex - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Dzięki temu, od wczoraj Meghan Markle możemy nazywać księżną Meghan! Co ciekawe, żona Harry'ego jest pierwszą kobietą, która nosi tytuł księżnej Sussex. Więcej na temat ślubu: Księżna Kate zaliczyła WPADKĘ na ślubie Meghan i Harry'ego? Jej kreacja może wzbudzać emocje! Co książę Harry powiedział do Meghan, kiedy zobaczył ją w kościele? Jego słowa wzruszają do łez! "Totalnie mnie zachwyciła" Mamy więcej ZDJĘĆ drugiej sukni Meghan Markle! Ślubna czy na wesele - która suknia Meghan Markle ładniejsza? POJEDYNEK Uwaga! Księżna Meghan pokazała się w drugiej sukni! Zobaczcie, jaką kreację wybrała na wesele! Książę Harry podarował Meghan niezwykły prezent ślubny! To hołd dla księżnej Diany! "Kreacja...